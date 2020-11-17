"Опустили до плевка на асфальте": Появились подробности связи Конкина с концертным директором

Супруг директора Владимира Конкина отреагировал на слухи о романе жены с артистом. Эдуард Митин уверен, что Елену Переслени оклеветали журналисты.

Россияне вовсю обсуждают личную жизнь Владимира Конкина после того, как его дочь трагически скончалась. Популярные телешоу начали транслировать информацию о романе артиста со своим директором Еленой Переслени. Супруг женщины не смог остаться в стороне и высказал свое отношение к слухам и сплетням, которые поднимаются журналистами.

Избранник Переслени уверен, что Елена стала объектом насмешек из-за происков недоброжелателей. "Малахов и компания опустили понятие журналистики до плевка на асфальте в жаркую погоду, когда он шипит и очень быстро испаряется.", – сообщил Эдуард Митин о своих ощущениях. Мужчина считает, что зрители телешоу получили ложную информацию, так как никакого тайного брака у его супруги с артистом нет и быть не может. Эдуард и Елена счастливы вместе уже 35 лет и не собираются расставаться. Они всегда были крепкой парой и примерной семьей.

Муж директора Владимира Конкина считает жену отзывчивым человеком, нежнейшей женщиной и добрым другом, который всегда о нем заботился. Когда в эфир вышла программа "Прямой эфир", где обсудили Елену Переслени, ее муж лежал в больнице и смотрел телевизор. Он был шокирован услышанным и не смог отнестись к этому лояльно. По словам Эдуарда Митина, единственная правда, о которой заявили на шоу, – это то, что фамилия Владимира – Конкин.