"Валялась где-то на полу": Бабкина поведала о женском алкоголизме

Наследник певицы родился, когда той было 25 лет. Тогда Надежда Бабкина только начинала свою карьеру и одновременно училась. Будущая звезда часто брала ребенка с собой или обращалась к соседке.
По словам знаменитости, убегая в институт, она оставляла маленького Данилу "на тетю Тоню". Перед уходом сцеживала молоко, чтобы женщине было чем покормить малыша. Возвращаясь, чаще всего Надежда Бабкина видела одну и ту же картину.
Насквозь мокрый сынишка, обложенный подушками, лежал на кровати и посапывал. "А тетя Тоня, неслабо выпившая, валялась где-то на полу или на диване", – поделилась воспоминаниями артистка. Исполнительница уверена, что несмотря на карьеру, женщина должна родить ребенка, потому что это самое великое чудо.
Отметим, 70-летняя Надежда Бабкина прекрасно выглядит для своего возраста. Не секрет, что она сделала ряд процедур красоты. Певица не признается, сколько именно пластических операций перенесла. Кроме изменений на лице звезды россияне заметили, что она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что артистка делала липосакцию. Сама же исполнительница рассказывала, что худела на специальной диете, основанной на принципах интервального голодания.
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