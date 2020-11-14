Друг раскрыл подробности предстоящей церемонии прощания с Джигарханяном

Церемония прощания с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в открытом формате. Проводить знаменитость в последний путь смогут все желающие, сообщил РБК его друг Артур Согомонян.
Прощание состоится 17 ноября в Московском драматическом театре. Актера похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью Еленой. Она скончалась в 1987 году в результате отравления угарным газом – девушка уснула в автомобиле с работающим двигателем.
Напомним, Армен Джигарханян скончался в ночь на 14 ноября. В последние дни артист сильно болел и находился в больнице. Согомонян рассказал, что у знаменитости обострились хронические заболевания. "В шесть утра остановилось сердце", – раскрыл подробности друг актера.
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