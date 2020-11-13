"Не верили, что я мальчик": Цискаридзе считали гермафродитом и проверяли врачи по запросу КГБ

Артист рассказал, как в юношестве между его сверстниками происходили жуткие конфликты, которые иногда заканчивались страшно. Однажды его однокласснику из-за конкуренции намазали нижнее белье разогревающей мазью. В результате мальчик кричал от боли так, что все испугались. Но он все равно станцевал свою партию, потому что для него это было важно. Об этом артист поведал в ютуб-шоу "А поговорить" с Ириной Шихман.
"Это незаметно, но когда ты начинаешь разогреваться – это страшная боль, и это не отмывается", – пояснил артист.
В Московском хореографическом училище царила жестокая атмосфера из-за высокой конкуренции. Цискаридзе постоянно травили и издевались над ним, потому что он был не такой, как все.
Но самым страшным потрясением в детстве для Николая Цискаридзе была комиссия, которую организовали родители его одногруппников по балетной школе. Они заподозрили его в том, что он гермафродит и написали жалобу в КГБ. Люди не верили, что простой мальчик может добиться таких успехов в балете.
Директор школы не могла отказать в проверке, так ка были собраны около десяти подписей. В итоге врачи на самом деле проверяли, нет ли у него второго полового органа. Тогда ему было 13 лет. Потом, будучи уже чуть взрослее, он спросил у мамы, что это было. Она все рассказала юноше.
Несмотря ни на что, мальчик смог преодолеть все трудности и стал легендой. Он успешно закончил Московское хореографическое училище в 1992 году сразу был приглашен Юрием Григорьевичем в труппу Большого театра.
Напомним, что Николай Цискаридзе уволился из Большого театра семь лет назад после 20 лет работы. Он мог бы остаться преподавать там, но произошел конфликт с руководством.
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