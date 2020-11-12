Известная актриса театра и кино заразилась коронавирусом

Звезда фильма "Разные судьбы" актриса Татьяна Пилецкая заболела коронавирусом. Она резко почувствовала себя плохо с дала тест на Covid. Он оказался положительным.



Актриса театра и кино испытывает сильную слабость. У нее настолько нет сил, что она не может даже встать. 92-летняя Татьяна Пилецкая ни разу в своей жизни не лежала в больнице, поэтому и на этот раз отказалась туда ехать.

"Тест делала. Врачи сказали, что нашли что-то нехорошее", – рассказала Татьяна Пилецкая в беседе с "КП".

Сначала она думала, что простудилась. Она недомогала, однако не придала этому значения. Позже стало понятно, что это не простое ОРВИ.

Сейчас она все время плохо себя чувствует. Ее голос еле слышен, чувствуется, что у актрисы совсем нет сил. При этом кроме слабости у нее нет больше никаких симптомов заболевания – ни кашля, ни насморка.

Татьяна Пилецкая лечится дома. Она принимает таблетки, которые назначил терапевт. Рядом с ней все время находится помощница.

Стоит отметить, что несмотря на почтенный возраст, Татьяна Пилецкая до сих пор служит в театре "Балтийский дом", играет в "Приюте комедианта" и петербургском театре им. Миронова.

Актриса снялась в десятках кино и сотне театральных постановок, стала главным образом картины художника Кузьмы Петрова-Водкина, а знаменитый скульптор Александр Пахомов изобразил ее в фарфоровой фигурки балерины, которая сейчас стоит в Русском музее.