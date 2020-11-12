"Скучный и лживый": эксцентричный Лебедев оплевал Познера

Стоит отметить, что ведущий авторской программы на Первом канале никогда не скрывал, что в Советское время работал на пропаганду. Журналист оправдывал самые страшные действия власти, о чем сейчас жалеет. Он был бы не против вычеркнуть эту страницу из своей биографии. Сейчас Владимир Познер позволяет себе довольно смелые высказывания в эфире федерального канала.
У телеведущего есть не только поклонники, но и недоброжелатели. Среди тех, кого журналист раздражает, оказался и Артемий Лебедев. В эфире ютуб-шоу он отметил, что не понимает, почему все в таком восторге от Владимира Познера. По словам эксцентричного предпринимателя, в роли пропагандиста журналист выглядел гораздо более честным, чем сейчас.
"Он, с моей точки зрения, скучный, пресный и лживый", – заявил дизайнер.
Впрочем, не о всех журналистах Артемий Лебедев высказывается так категорично. Например, ему импонирует Юрий Дудь, к которому он приходил на интервью некоторое время назад. По мнению дизайнера, ведущий авторской программы растет как профессионал, и это не может не радовать.
Также Артемий Лебедев выразил свое почтение Ксении Собчак. По его мнению, она даже раньше, чем Юрий Дудь, почувствовала, в каком направлении нужно двигаться, и теперь у нее получаются фантастические выпуски на злободневные темы.
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