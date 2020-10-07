Меньшиков лишил Асмус роли в театре после новых интимных сцен

Кристина Асмус отметила, что на спектакли билеты раскупались в первые два дня продаж. "Я его и на девятом месяце беременности репетировала, и премьеру сыграла через две недели после родов. И с высокой температурой играла, и после сложнейшей операции на колено", – поделилась звезда.
Артистка считает, что это будет существенная потеря для театра и для зрителей. "Спектакли в хорошем тонусе живут, мне кажется, лет пять. И это было верное решение Олега Евгеньевича. Впереди у нас много крутейших премьер!" – пообещала знаменитость.
В любом случае поклонникам Кристины Асмус расстраиваться не нужно. В театре идет еще несколько спектаклей с ее участием.
Напомним, ранее экс-возлюбленная Гарика Харламова решила продолжать карьеру актрисы в откровенном формате. Кристина Асмус снялась в новом фильме, сыграв вебкам-модель. Несмотря на угрозы и обвинения хейтеров, которые обрушились на артистку после выхода фильма "Текст", Кристина Асмус продвигается по актерскому пути. Она охотно участвует в новых картинах, не гнушаясь откровенных сцен. Совсем недавно девушка проявила себя в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
Как писали "Дни.ру", по сюжету Кристина Асмус играет красотку-американку, которая обольщает главного персонажа картины. В фильме актриса перевоплощается в модель эротического видеочата.
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