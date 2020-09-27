На те же грабли: Кристина Асмус снова снялась в откровенной сцене

Несмотря на угрозы и обвинения хейтеров, которые обрушились на артистку после выхода фильма "Текст", Кристина Асмус продвигается по актерскому пути. Она охотно участвует в новых картинах, не гнушаясь откровенных сцен. Совсем недавно девушка проявила себя в фильме Филиппа Юрьева "Китобой".
По сюжету Кристина играет красотку-американку, которая обольщает главного персонажа картины. В фильме Асмус перевоплощается в модель эротического видеочата. В кадре девушка предстает в нижнем белье: белом корсете, трусах и чулках. Цель героини, роль которой взяла на себя Кристина, – соблазнить 15-летнего парня в режиме онлайн.
По словам Алексея Учителя, Кристина Асмус не сразу дала согласие на участие в картине, но концепция фильма пришлась ей по душе. Фильм "Китобой" предназначен для зрителей старше 16 лет, он начнет транслироваться в кинотеатрах 8 октября. Тогда россияне смогут объективно оценить кинопроект и актерскую игру скандальной звезды.
Напомним, что Кристина Асмус пожаловалась на проблемы со здоровьем. Загруженный график стал причиной недомогания артистки. Она ежедневно принимает лекарственные средства, чтобы продолжать работать. Фанаты поддержали Кристину Асмус и пожелали ей скорее выздороветь.
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