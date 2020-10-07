"Утром ты его отпускаешь с пустыми яичками": Сябитову заплевали за фразу о супружеской жизни

Роза Сябитова нарвалась на жесткую критику из-за своих советов женщинам по удержанию мужчин. Пользователи Сети возмущены тем, что телесваха порекомендовала женам терпеть измены мужей.

Пользовательница "Твиттер" опубликовала фрагмент из интервью ведущей шоу "Давай поженимся!" Первого канала Ютуб-каналу "Отдых Миллионера". В отрывке, озаглавленном "Как правильно удержать любимого мужчину", Роза Сябитова подчеркнула, что женщина, дав клятву во время заключения брака, должна ее соблюдать. А значит – терпеть все проявления супруга, в том числе измены.

Также телесваха заметила, что мужчина изменяет только, если жена его недостаточно удовлетворяет. "Гуляет, потому что недобирает. Поэтому утром ты его отпускаешь с пустыми яичками, вечером кормишь мясом, и у тебя никогда не болит голова", – заявила Роза Сябитова.

Высказывания ведущей возмутили пользовательницу. "По-моему, Розе Сябитовой нужно пойти на *** и с таким позиционированием никогда больше не вылезать на федеральном канале", – написала девушка. Многие согласились с ней в комментариях.

Напомним, первым мужем звезды стал Михаил Сябитов. Влюбленные поженились в 1983 году, а через шесть лет совместной жизни у них родился сын Денис. А уже в 1992-м на свет появилась Ксения. Супруг Розы Сябитовой умер от инфаркта спустя год после рождения дочери. После трагедии она долго не могла строить отношения.

Второй брак закончился разводом. Как писали "Дни.ру", на шоу в 2008 году Роза Сябитова познакомилась со вторым мужем Юрием Андреевым. Он пришел в качестве жениха к одной из участниц, но после съемок попросил номер телефона у знаменитости. Уже через три месяца после знакомства пара узаконила свои отношения. Но через два года выяснилось, что Юрий систематически избивал теледиву. В итоге они разошлись.