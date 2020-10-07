"Совсем нет стыда": размахивающий причиндалами Фомин вызвал оторопь

Митя Фомин в личном блоге поделился откровенными снимками из ванной. Артист предстал в чем мать родила перед многотысячной аудиторией.

Музыкант все чаще стал делиться в инстаграм-аккаунте пикантными фотографиями. Похоже, что поклонники не в восторге от "обнаженки", впрочем, певца это не расстраивает.

На этот раз Митя Фомин показал серию кадров из уборной. Абсолютно голый артист стоит на корточках, его тело покрывает мыльная пена. Вероятно, звезда поставила телефон на край ванный, чтобы было удобнее делать снимки. Интимные места знаменитости почти не прикрыты.

Пикантные кадры артист сопроводил пошлой шуткой про Мойдодыра-сутенера. Фолловеры неоднозначно отреагировали на Митю Фомина в таком виде. Некоторые уверены, что звезде не стоит выставлять напоказ свои прелести – все-таки уже не мальчик.

"Опять этот голожопый (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Почему у людей совсем нет стыда....публичный человек, не подросток. Зачем?", "Чей-то мало пены, мужики уже начали прикидыват длину", "Больше показать нечего", "Ах..... Как же мы себя любим, как любуемся!", "С Тарзаном одно заболевание", "Да давайте уже и ******** светить. Жопами то уже никого не удивишь", – цитирует подписчиков Пятый канал.