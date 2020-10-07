"Молитесь": обратившаяся к народу Андрейченко сообщила печальные новости

Наталья Андрейченко покинула свой дом на берегу Карибского моря. Прославленная артистка объяснила, почему оставила все.

Вот уже несколько лет Наталья Андрейченко живет в Мексике. Артистка периодически публикует у себя в блоге в популярной социальной сети идиллические виды экзотической зелени, чистого пляжа и бескрайнего моря, которое видно буквально из окна ее виллы. А еще на участке расположены бассейн, неподалеку скамейки и столик со стульями.

И все это Натальей Андрейченко пришлось оставить. "Дорогие мои, хочу сообщить печальные новости... Ближайшее время я, возможно, буду без связи, не теряйте меня... У нас тут происходит критическая ситуация в Мексике... Движется ураган "Дельта", четвертой степени критичности из пяти", – объявила известная актриса.

Она вспомнила, как 15 лет назад аналогичный ураган не оставил камня на камне в Канкуне. "Сейчас правительство эвакуирует все население и туристов в убежища... Через несколько часов все побережье останется без света – благодаря этому последствия от урагана будут с наименьшими потерями, говорят по новостям", – рассказала Наталья Андрейченко.

Сама актриса в целях безопасности перебралась в отель, а любимую собаку Тоби оставила с помощником. Звезда фильмов о самой лучшей няне Мэри Поппинс отметила, что приход урагана ожидается в 11 вечера по местному времени (семь утра сегодня, 7 октября, по Москве). "Буду стараться быть с вами на связи. Молитесь за нас всех", – попросила Наталья Андрейченко.

Актриса призналась, что ей очень грустно от мысли, что она может лишиться собственного дома. Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на тревожное сообщение Натальи Андрейченко. Фанаты постарались поддержать актрису и ободрить. Они выразили надежду, что ураган пройдет стороной и не уничтожит жилище.