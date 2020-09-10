Андрейченко показала своего 37-летнего сына-вора

Актриса Наталья Андрейченко показала архивный снимок своего 37-летнего сына, которому она однажды простила кражу у нее миллиона долларов с банковской карты. Тогда она написала заявление в полицию и хотела проучить негодного отпрыска.
К слову, такие огромные деньги ему понадобились на благое дело. Почему было их не спросить у матери, не понятно. Дмитрий закончил бизнес-школу в Швейцарии и хотел открыть свой ресторан.
Спустя время актриса гордится своим сыном. Видимо, все обиды остались в прошлом. Звезда "Мэри Поппинс, до свидания!" простила уже взрослого, 37-летнего мужчину.
Андрейченко планирует отправиться в путешествие с ним. Накануне она опубликовала на своей странице в "Инстаграм" редкий снимок сына.
"Горжусь сыном! Митя, я тебя очень люблю", – написала звезда советского кино.
Напомним, старшего сына Дмитрия актриса родила в 1982-м году от композитора Максима Дунаевского. Семья распалась, и уже в 1985-м Андрейченко вышла замуж за австрийского режиссера Максимилиана Шелла. В 1989 году она родила от него дочь Настасью. Но и этот брак был не вечным. В 2005-м они расстались. С 2012 года звезда советского кино живет на вилле в мексиканском Канкуне. Она часто общается с поклонниками на тему духовной состоятельности человека и саморазвития.
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