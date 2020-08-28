Андрейченко простилась с жизнью после встречи с безумной фанаткой

24 года назад Наталья Андрейченко не на шутку испугалась за свою жизнь. На одном из светских мероприятий к актрисе подошла незнакомка, которая представилась поклонницей. Женщина крепко обняла любимую артистку. Наталья внезапно почувствовала боль в сердце.
Актриса приняла решение немедленно уехать с вечеринки. Дома у Андрейченко повысилась температура тела до 41 градуса, однако гриппа не было. Из-за сильного недомогания Наталья поддалась истерике.
Она поняла, что необходимо на время прервать связь с внешним миром, иначе смерти не избежать. "Я начала медленно умирать", – отметила актриса во время недавнего общения с журналистами.
Несколько месяцев назад Андрейченко, которая сейчас живет в Мексике, снова испугала близких. Актриса внезапно перестала выходить на связь. Оказалось, она захотела отдохнуть ото всех. Посвятила себя духовным практикам в самом сердце джунглей.
Напомним, недавно "Дни.ру" писали о том, что Наталья наконец-то наладила отношения с сыном Дмитрием. В последнее время она стала с ним очень близка.
Популярные темы форума
Перемирие с Джунглионой
Почему мужчинам нравятся гулящие???
Асмус- стремная порноактриса
Вопрос к дамам..... Серьозный
Вы бы снялись в фильме для взрослых?
Как влюбить мужчину
Безработица в стране.
Хочу папика
Подскажите пожалуйста что мне делать, только без сарказма,у меня очень сложная ситуация.
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.