Андрейченко простилась с жизнью после встречи с безумной фанаткой

Состояние Натальи Андрейченко ухудшилось на светском мероприятии. Актриса очень испугала близких.

24 года назад Наталья Андрейченко не на шутку испугалась за свою жизнь. На одном из светских мероприятий к актрисе подошла незнакомка, которая представилась поклонницей. Женщина крепко обняла любимую артистку. Наталья внезапно почувствовала боль в сердце.

Актриса приняла решение немедленно уехать с вечеринки. Дома у Андрейченко повысилась температура тела до 41 градуса, однако гриппа не было. Из-за сильного недомогания Наталья поддалась истерике.

Она поняла, что необходимо на время прервать связь с внешним миром, иначе смерти не избежать. "Я начала медленно умирать", – отметила актриса во время недавнего общения с журналистами.

Несколько месяцев назад Андрейченко, которая сейчас живет в Мексике, снова испугала близких. Актриса внезапно перестала выходить на связь. Оказалось, она захотела отдохнуть ото всех. Посвятила себя духовным практикам в самом сердце джунглей.

Напомним, недавно "Дни.ру" писали о том, что Наталья наконец-то наладила отношения с сыном Дмитрием. В последнее время она стала с ним очень близка.