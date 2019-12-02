В Москве открылось необычное гастрономическое ателье

Для Европы достойные рестораны при гостиницах – вещь, вполне привычная. Как самостоятельные заведения они нередко попадают в международные рейтинги и получают звезды Мишлен. Туда специально приезжают, порой издалека, пообедать или поужинать, и локация их никого не смущает. Главное – качество еды и уровень сервиса. В Москве, напротив, ресторанам при отелях хронически не везет. Но рестораторы не отчаиваются и продолжают искать новые форматы, справедливо полагая, что однажды все может измениться.



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