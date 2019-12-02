В Москве открылось необычное гастрономическое ателье

На сей раз в игру вступили маститые тяжеловесы ресторатор Уильям Ламберти и бизнесмен Алексей Алекминский. Несколько недель назад на первом этаже отеля Ritz-Carlton они запустили ресторан SartoriaLamberti. Как видно из названия, проект действует в формате гастрономического ателье, где свое мастерство демонстрируют одновременно итальянские повара и итальянские модельеры. Здесь, например, можно оценить смокинг от блистательного Дженнаро Аннунциата или знаменитое красное платье Авы Гарднер из "Босоногой графини". Бирки в гардеробе выполнены в виде отрезков портновского метра, а ресторанные визитки – в виде больших пуговиц и фирменных нашивок. При входе, кстати, работает самое настоящее пошивочное ателье.
Но главное место здесь все-таки – кухня. Ламберти доверил ее одному из своих учеников – Сергею Андрейченко, вместе с которым разработал очень современное, если не сказать модное, итальянское меню. В результате даже хорошо известные традиционные блюда, представленные в актуальном исполнении, заиграли по-иному.
На закуску здесь подают, например, салат из осьминога с авокадо, артишоки с пармезаном и брускетту с улитками и шпинатом. Буррато сервируют с соусом из тунца, а севиче делают из томатов. Есть, впрочем, и "нормальное" севиче – из дорады, но щедро приправленное пряным соусом из томатов с юзу.
Отлично приготовленный ризотто аккуратно оттеняют трюфелем и дополняют ломтиками мягкого козьего сыра, равиоли начиняют рыбой, а спагетти готовят в красном вине и подают с остро-пряной заправкой.
В разделе основных блюд непременно стоит обратить внимание на нежнейшего молодого козленка, которого несколько часов томят в печи. А также на палтуса – его обжаривают до хрустящей корочки и подают с муссом из бобов и тушеными мини-овощами.
На десерт предлагают отведать тирамису (ну, конечно – разве итальянский ресторан может обойтись без тирамису?). Но в SartoriaLamberti его подают деконструированным и предлагают гостям самостоятельно сложить гастрономический пазл из упакованного в шоколадные "камушки" маскарпоне, савоярди, тончайших лепестков горького шоколада и кофейной заправки. Еще одно сладкое чудо – пина колада в кокосе. По форме оно напоминает яйцо из киндер-сюрприза, только в несколько раз больше. А внутри – маскарпоне, мороженое и кусочки тропических фруктов.
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