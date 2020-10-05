"Сделать какую-нибудь пакость": Сябитова дала отпор врагам

Роза Сябитова рассказала, как в детстве противостояла одноклассникам, которые ее обижали. Она призналась, что было довольно озлобленной девочкой.

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале поведала, что с ужасом вспоминает школьные годы. Телесваха не ходит на встречи с одноклассниками. По ее словам, она была из бедной пьющей семьи, плохо одевалась и "не относилась ни к какому сообществу".

Спасал Розу Сябитову спорт. Как только заканчивались уроки, она бежала на тренировки. При этом она подчеркнула, что первая никогда не лезла на рожон. Когда же недоброжелатели на нее нападали, будущая звезда умело давала отпор.

"У меня фантазии хватало и физически ответить, и креативно сделать какую-нибудь пакость. Например, написать некролог на обидчика", – поделилась Роза Сябитова. Знаменитость добавила, что ей пришлось рано повзрослеть. Девочка поняла, что единственный способ что-то изменить – это получить образование и хорошо зарабатывать.

Отличается крутым нравом Роза Сябитова и сегодня. 58-летняя ведущая за словом в карман не лезет, и ставит хейтеров на место. В личной же жизни телесвахе не везет.

Напомним, первым мужем звезды стал Михаил Сябитов. Влюбленные поженились в 1983 году, а через шесть лет совместной жизни у них родился сын Денис. А уже в 1992-м на свет появилась Ксения. Супруг Розы Сябитовой умер от инфаркта спустя год после рождения дочери. После трагедии она долго не могла строить отношения.