"Ушел к стриптизерше": Талызина набросилась на загулявшего мужа дочери

Валентина Талызина раскрыла семейную драму своей наследницы – Ксении Хаировой. По словам звезды театра и кино, супруг дочери никогда не платил ей алименты на ребенка.

Дочь 85-летней Валентины Талызиной четыре раза пыталась построить семью. От первого мужа Ксения ушла сама. А во втором браке, когда она была беременна, возлюбленный нашел другую женщину и сразу сообщил об этом жене.



"Второй ее муж – артист – ушел к стриптизерше, когда она была беременна. С ребенком он не общается", – призналась Валентина Талызина в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Мужчина так и не нашел в себе смелости познакомиться с дочерью Настей. Видел ее он только в роддоме. По словам актрисы, алименты он не платил. Девочка видела папу только на фото.

По словам Валентины Талызиной, отсутствие в жизни отца не помешало Насте стать самодостаточной личностью. Если раньше девушка искала встреч с родителем, то, повзрослев, поняла, что на контакт он идти не хочет. Мужчина оправдывался занятостью на работе. В какой-то момент она решила больше не навязываться отцу.

Если с внучкой у Валентины Талызиной доверительные отношения, то с дочерью все обстоит иначе. Когда Ксения была маленькой, звезде экрана пришлось много работать, поэтому ребенком занималась ее мама. "Меня не было раньше, поэтому я у нее была – изгой", – отметила артистка.



Однако Ксения Хаирова смогла осознать, почему мама так редко бывала дома, как только сама стала актрисой. Она призналась, что в детстве ей не хватало материнской любви, но это она получила от бабушки.

Как писали "Дни.ру", Валентина Талызина также рассказывала о съемках фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!". Там актриса не только сыграла подругу главной героини, исполненной Барбарой Брыльской, но и дублировала ее. Много всяких слухов вилось вокруг картины: будто артистки подрались на съемках, будто Барбара обвиняла Валентину в пьянстве. Но, сейчас, по словам звезды, между ней и Брыльской никакого конфликта нет.

