Звездный участник "Ералаша" заработал условный срок за взятки

Выяснилось, что Юрий не смог построить выдающуюся карьеру артиста и прислушался к наставлениям отца-гаишника. Тогда Шашурин твердо решил, что станет на сторону закону. Однако на тернистом пути бывшего актера произошли глобальные изменения.
Он дослужился до начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району Подмосковья. Юрий даже планировал перевестись в областное управление Госавтоинспекции и занять там высокую должность. Несмотря на амбиции Шашурина, корыстные помысли взяли вверх над начальником. Поговаривают, что экс-участник съемочной группы "Ералаша" поддался на провокацию и позволил себе внести крупную взятку.
Выяснилось, что Юрий договорился с коллегой по цеху, который ему и посоветовал воспользоваться легким путем. Старший по званию порекомендовал начальнику отдела внести символическую сумму за покровительство на новом посту – полмиллиона рублей.
Сам же Шашурин утверждает, что стал жертвой махинаций. По словам адвоката бывшего актера, его клиента уже освободили, а злостный "оборотень в погонах" не был пойман, так как пустился в бега. Отметим, что Юрию все же обозначили условный срок равный пяти годам. Защита будет пытаться обжаловать вынесенный приговор.
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