Звездный участник "Ералаша" заработал условный срок за взятки

Несостоявшийся вратарь во всеми известном сюжете детской передачи "Ералаш" опорочил собственную репутацию и был приговорен к пяти годам условно. Юрий Шашурин, запомнившейся как герой советского юмористического кинофильма, встал на опасный путь и начал злоупотреблять полномочиями сотрудника отдела ГИБДД.

Выяснилось, что Юрий не смог построить выдающуюся карьеру артиста и прислушался к наставлениям отца-гаишника. Тогда Шашурин твердо решил, что станет на сторону закону. Однако на тернистом пути бывшего актера произошли глобальные изменения.

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Он дослужился до начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району Подмосковья. Юрий даже планировал перевестись в областное управление Госавтоинспекции и занять там высокую должность. Несмотря на амбиции Шашурина, корыстные помысли взяли вверх над начальником. Поговаривают, что экс-участник съемочной группы "Ералаша" поддался на провокацию и позволил себе внести крупную взятку.

Выяснилось, что Юрий договорился с коллегой по цеху, который ему и посоветовал воспользоваться легким путем. Старший по званию порекомендовал начальнику отдела внести символическую сумму за покровительство на новом посту – полмиллиона рублей.

Сам же Шашурин утверждает, что стал жертвой махинаций. По словам адвоката бывшего актера, его клиента уже освободили, а злостный "оборотень в погонах" не был пойман, так как пустился в бега. Отметим, что Юрию все же обозначили условный срок равный пяти годам. Защита будет пытаться обжаловать вынесенный приговор.