Всплыли сенсационные подробности о победительнице шоу "Голос.60+"

91-летняя Дина Юдина стала победительницей очередного сезона вокального шоу "Голос 60+". Наставницей участницы была Тамара Гвердцители.

По словам Дины Юдиной, ее судьбы не была связана с вокалом. 14 лет своей жизни пенсионерка посвятила библиотечному делу. Пять лет звезда шоу "Голос 60+" была заведующей книгохранилища, три года работала социологом, служила старшим инженером. 15 лет жизни Юдина была адвокатом, который в свободное время водит экскурсии.

91-летняя Юдина любит вязать, пишет песни и стихи. Дина Ивановна ведет активный образ жизни – ходит на фитнесс и в бассейн.

У победительницы шоу "Голос 60+" большая семья. Близкие поддерживали пенсионерку. Сын Юдиной – инженер-геодезист. Наследник женщины в прошлом занимался вокалом. Невестка участницы популярного проекта поет в хоре Мариинского театра. У Дины Ивановны двое внуков и уже есть правнуки.

Отметим, в финале шоу "Голос 60+" Дина Юдина спела композицию "Если б не было войны". Песня в исполнении пенсионерки растрогала зрителей. По словам женщины, в весной 1945 года она потеряла отца. Памяти родителя Юдина посвятила стихотворение.