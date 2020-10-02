"Толстая и постаревшая": как прошел 70-й день рождения Бабкиной

Праздничное мероприятие, посвященное 70-летию певицы, переносилось несколько раз. Всему виной стала бушующая пандемия коронавируса, сдвинувшая концерт Бабкиной на осень.
Еще с зимы народная артистка стремительно худела и приводила себя в порядок. Придерживаясь интервального голодания, Надежде Бабкиной удалось сбросить около 22-х килограммов.
Напомним, здоровье артистки серьезно пошатнулось после подобных манипуляций с весом. Весной певица оказалась в коме. Проблемы с физическим состоянием привели Бабкину к нездоровому внешнему виду и еще большему похудению.
Тогда певица впервые опубликовала фотографии, на которых был заметен результат голодания. Поклонники уже давным-давно не видели своего кумира настолько стройным. Но Бабкиной все же не удалось закрепить полученный результат.
В сеть попали кадры, сделанные на юбилейном концерте звезды. На снимках отчетливо видно, что артистка вернулась к прежнему весу и сильно постарела.
"Не только старая, но еще и толстая. При всем уважении, прекратите скрывать от людей свой настоящий внешний вид", – высказались комментаторы.
Сама же Надежда Бабкина не стала отвечать на критику пользователей и только добавила, что она прекрасно себя чувствует и полна сил для реализации намеченных планов.
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