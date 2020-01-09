Вернувшаяся с курорта без загара Шпица вызвала подозрение

Звезда сериала "Полярный" Катерина Шпица вернулась с курорта без загара. Актриса объяснила, почему решила прятаться от солнца.

Артистка провела новогодние каникулы на вьетнамском острове Фукуок. Екатерина и ее близкие много времени провели на пляже. Между тем звезда сериала "Полярный" старалась укрываться от палящих лучей под зонтом и пользоваться защищающими кожу средствами. Шпица намеренно отказалась от загара.

"Любимый, помажь спинку" 😅Поступило в комментариях много вопросов, почему это я без загара домой возвращаюсь с каникул:))) Я не считаю загар неотъемлемым атрибутом отдыха и необходимым признаком его успешности:) Более того, не считаю его полезным для кожи, скорее, наоборот. Красота тела для меня также не в его загорелости. Даже когда я работала танцовщицей, в солярий ходила через силу и только до легкой позолоты, а для выступлений просто использовала масло для тела темного оттенка с шиммером (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Катерина Шпица в личном "Инстаграм".

Также звезда сериала "Полярный" поведала, что возвращается в номер, когда солнце наиболее близко к зениту. "Я ухожу с пляжа строго в 11:00 и не появляюсь снова раньше 16:00, редко – в 15:00. Между купаниями лежу под зонтиком, не лежу под открытыми лучами солнца, хотя могу погреться, если вода была прохладная", – поделилась Шпица.

Многие подписчики поддержали звезду сериала "Полярный". По мнению интернет-обывателей, загорать вредно для здоровья. Под воздействием ультрафиолета кожа теряет влагу, что приводит к ее преждевременному старению. Более того, солнечные лучи могут спровоцировать рост новообразований в том числе злокачественных.

"Какой полезный пост, это так здорово, что Вы как публичная личность написали его, может быть многие прислушаются и не будут жариться на солнце, рискуя своим здоровьем", – поблагодарила звезду сериала "Полярный" поклонница.