Опередил Заворотнюк: умерший от рака эксперт шоу Малахова оставил предсмертное обращение

В пятницу стало известно о смерти знаменитого врача-онколога Андрея Павленко, который в течение двух лет боролся с раком желудка. Он самостоятельно обнаружил у себя болезнь на поздней стадии.

Долгие годы эксперт шоу "Прямой эфир" Андрей Павленко лечился сам и продолжал успешно заботиться о пациентах. Врачи давали обнадеживающие прогнозы, однако несколько месяцев назад стало известно, что одолеть болезнь не удастся.

Утром 5 января жена медика сообщила, что мужчина ушел из жизни в возрасте 40 лет. Одновременно с этим в Сети было опубликовано его прощальное видеообращение, начинающееся со слов "Если вы это смотрите, значит я уже умер...". В нем врач поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку и призвал россиян ни в коем случае не сдаваться в борьбе с раком. Он отметил, что надежда есть всегда, а ему "просто не повезло".

"Друзья, мой жизненный путь завершается. Моя болезнь оказалась коварнее и ее развитие за последние два месяца не оставило мне шансов! Но я хотел бы сейчас предупредить всех кто находится на этапе лечения – не опускайте руки! Статистика вещь упрямая, и у вас даже с моим диагнозом есть шансы на излечение! Поверьте в это. Мне просто не повезло", – сказал специалист шоу "Прямой эфир" Андрей Павленко.

Онколог также сообщил, что вместе со своими друзьями они придумали грант его имени. С помощью него будет проводиться финансирование СМИ, которые освещают правдивую информацию об онкологических заболеваниях. А часть средств будет направлена на поддержку семьи врача, которая, по его словам, осталась без единственного кормильца.

"Говорят, что человек живет, пока помнят его имя и живет его дело. Вместе с друзьями мы придумали грант имени Андрея Павленко. Этот грант будет финансировать медиа-проекты, которые доносят правдивую и настоящую информацию об онкологических заболеваниях", – заявил эксперт.

Напомним, что по данным СМИ, с онкологией в настоящее время борется и другая знаменитость – российская актриса Анастасия Заворотнюк. Недавно она также обратилась к поклонникам через родственников, поблагодарив россиян за поддержку.