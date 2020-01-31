Оголившаяся Кэмпбелл вызвала восхищение

Черная Пантера вот уже более 30 лет появляется на подиумах ведущих домов моды. Незадолго до своего 50-го дня рождения темнокожая модель снялась без белья для рекламной кампании Vivienne Westwood. Как призналась легендарная манекенщица, участие в проекте стало для нее честью. С дизайнером их связывает 34-летняя дружба.
На снимке супермодель позирует без одежды, повернувшись вполоборота к камере, а ее голову украшает огромная шляпа. Фигура Наоми идеальна, на что указали в комментариях фанаты: "Красотка!", "Выглядишь, как куколка", "Выглядишь на 20", "Невероятная!"
Как известно, Наоми Кэмпбелл практически ничего не делает, чтобы поддерживать форму. Все дано ей от природы, и она лишь несколько лет назад обратилась к спорту, чтобы держать мышцы в тонусе, сообщает "Экспресс-газета".
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