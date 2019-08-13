Эмили Ратаковски подразнила поклонников голой грудью

Накануне звезда выложила очень соблазнительное selfie. Очевидно, что модель позирует топлес, но, тем не менее, полностью оголенную грудь она предпочла не показывать.
На Эмиле минимум макияжа, две золотые цепочки и кольцо с огромным драгоценным камнем. Она сделала серьезное лицо, немного надула и без того пухлые губы, что придало фотографии еще больше шарма.
Поклонники удивились и даже расстроились, что Ратаковски ограничилась таким скромным кадром. Обычно девушка не стесняется публично демонстрировать свои прелести.
Также поклонники язвительно спросили, побрила ли она свои подмышки. Пару дней назад звезда опубликовала в своей социальной сети пост в поддержку феминизма и бодипозитива. На снимке она позировала в нижнем белье и с копной черных густых волос подмышками.
Отметим, Эмили Ратаковски – одна из самых популярных и востребованных моделей современности. Она снимается в фильмах и клипах, в том числе для российских исполнителей, таких как Дима Билан.
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