"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа
Жена народного артиста РФ Сергея Гармаша Инна Германовна рассказала о состоянии здоровья супруга. Она подтвердила, что ранее муж отменил одно из мероприятий из-за недомогания.
Как писала "Комсомольская правда", Гармаш должен был встретиться с сотрудниками завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 23 апреля. Предполагалось, что Гармаш расскажет собравшимся о своей карьере в кино и театре и ответит на вопросы поклонников. Но буквально за два часа до мероприятия стало известно об его отмене.
По словам жены народного артиста, ее супруг действительно почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Более того, не так давно актер перенес воспаление легких.
"Нет, страшного ничего нет. Просто была высоченная температура, поэтому скорую вызвали. Ну какое там выступление", – сказала Инна Гармаш в беседе с РЕН ТВ.
В свою очередь помощник артиста Олег Будрин пообещал поклонникам, что встреча состоится после того, как Сергей Гармаш поправится.
"Думаю, просто перенесем встречу. Поправится и приедет", – сказал собеседник газеты.
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