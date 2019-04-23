"Высоченная температура": жена Гармаша рассказала о болезни мужа

Супруга Сергея Гармаша рассказала, что случилось с ее мужем. Ранее артист отменил одно из мероприятий со ссылкой на болезнь.

Жена народного артиста РФ Сергея Гармаша Инна Германовна рассказала о состоянии здоровья супруга. Она подтвердила, что ранее муж отменил одно из мероприятий из-за недомогания.

Как писала "Комсомольская правда", Гармаш должен был встретиться с сотрудниками завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде 23 апреля. Предполагалось, что Гармаш расскажет собравшимся о своей карьере в кино и театре и ответит на вопросы поклонников. Но буквально за два часа до мероприятия стало известно об его отмене.

По словам жены народного артиста, ее супруг действительно почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Более того, не так давно актер перенес воспаление легких.

"Нет, страшного ничего нет. Просто была высоченная температура, поэтому скорую вызвали. Ну какое там выступление", – сказала Инна Гармаш в беседе с РЕН ТВ.

В свою очередь помощник артиста Олег Будрин пообещал поклонникам, что встреча состоится после того, как Сергей Гармаш поправится.

"Думаю, просто перенесем встречу. Поправится и приедет", – сказал собеседник газеты.