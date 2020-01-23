"Может случиться непоправимое": популярный рэпер госпитализирован из-за укуса ядовитой твари

Отдых на острове у океана обернулся для артиста неприятным инцидентом. Рэпера T-Killah в область сердца укусил ядовитый муравей. Российского певца экстренно доставили в одну из местных клиник.
Звезде оказали необходимую помощь. Обошлась она пострадавшему в 200 долларов. "Из-за яда муравья образуется ожог на теле, увеличивающийся до огромных размеров. Если вовремя не вывести эту дрянь из организма, не принять необходимые лекарства, может случиться непоправимое", – цитирует рэпера T-Killah Starhit.ru.
Музыкант отметил, что эти насекомые на Бали повсюду. Врачи запретили ему плавать и заниматься спортом. "Но вряд ли меня это остановит. Не могу представить себя без экстрима", – поделился 30-летний рэпер T-Killah.
Артист поведал, что не заметил, как его укусили, и продолжал вести активный образ жизни. Несмотря на ухудшающееся самочувствие, он взобрался на опасный вулкан. У знаменитости сильно кружилась голова.
"Думал, из-за серы, но, как выяснилось в больнице, виной всему был тот самый красный огненный муравей", – сообщил исполнитель.
Впереди у рэпераT-Killah не только гастроли и записи новых треков, но и работа над влогом на "Ютуб". Он пообещал, что впредь будет осторожнее с живностью.
Популярные темы форума
Куда делась Аида Ведун?
Историк Соколов
КРАХ!!!
про климакс
Михаил Мишустин
Уже начать бояться?!
Чайка слетел...
Путин молодчинка!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Замуж выходили за военных,лётчиков ,рпбочих,водителей