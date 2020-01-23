"Никому не пожелаю выбирать себе гроб": известный режиссер поведал о диагнозе после клинической смерти

Сценарий базируется на нескольких историях. Одна – случай, произошедший с 19-летней девушкой, которая через несколько дней после удаления родинки узнала, что у нее меланома четвертой стадии. Барышне повезло – ей собрали деньги, она вылечилась. Вторая – борьба самого Бориса Гуца, которому тоже поставила не самый оптимистичный диагноз.
Четыре года назад режиссер пережил клиническую смерть. Вернувшись из реанимации, он сразу приступил к написанию сценария картины "Смерть нам к лицу".
"Моя позиция – не сдаваться, лечиться и делать все, чтобы выжить. Я никому не пожелаю выбирать себе гроб... Надо бороться до конца. В моем случае все было иначе, по тому диагнозу смертность была 74%, я фактически перешел черту, и мне тогда казалось, что все закончилось. Но я чувствовал, что сделал в жизни почти все, кроме одного: я не снял полнометражный фильм", – цитирует Бориса Гуца Aif.ru.
Режиссер отметил, что даже успешное излечение ничего не гарантирует. Болезнь может вернуться в любой момент. Борис признался, что каждые полгода проходит обследование и сдает кровь на анализ.
Напомним, картина "Смерть нам к лицу" выйдет в прокат Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Омске, Самаре, Сургуте, Тюмени, Челябинске. Главные роли в картине исполнили Даниил Пугаев, Саша Быстржицкая, Екатерина Волкова, Наталья Павленкова, Анна Глаубэ, Полина Ауг.
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