У матери знаменитой певицы нашли жуткую опухоль

Впервые о том, что мама Тейлор Свифт больна раком, стало известно пять лет назад. После этого на некоторое время наступил период ремиссии, но вскоре страшная болезнь вернулась, передает телеграм-канал Super.
О диагнозе матери Тейлор Свифт рассказала в новом интервью, посвященном выходу своего документального фильма "Мисс Американа". Об опухоли мозга Андреа Свифт узнала в марте 2019 года.
"Опухоль нашли, когда она проходила лечение. Симптомы, которые сопровождают опухоль головного мозга, несравнимы с тем, через что мы прошли из-за рака груди. Для нашей семьи это время стало очень трудным", – поделилась Тейлор Свифт.
Ранее Тейлор Свифт повздорила с коллегой по сцене Джастином Бибером. Певица заплатила крупную сумму за аренду всего спортивного зала. Но ее частному занятию помешал певец. Исполнительница предприняла попытку выгнать музыканта.
Во время занятий к артисту и его команде подошли и попросили уйти, но те отказались уходить, пока Джастин не закончит свою тренировку. Бибер так и не узнал, что именно Тейлор Свифт была той, кто просил их покинуть зал. Подобный конфликт между этими артистами не единичный. Ранее исполнительница испытывала чувства к звукорежиссеру Бибера, на фоне чего возникали разногласия.
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