"Волокли за волосы в кровать": ведущая "Пятницы" о зверских издевательствах мужа

Ведущая "Пятницы Ньюс" Ольга Благодарская рассказала о зверских издевательствах пьяного мужа. По словам знаменитости, она неоднократно подвергалась домашнему насилию.

Обидчиком Ольги был ее супруг, бывший игрок команды КВН "Сборная Санкт-Петербурга" и один из создателей Comedy Club Вячеслав Благодарский. Будучи пьяным, мужчина неоднократно принуждал женщину к соитию. А если получал отказ, не брезговал применять физическую силу.

Экс-кавээнщик пил регулярно и в больших количествах. По словам телеведущей, она нередко составляла ему компанию, но в какой-то момент поняла, что жить так больше невозможно.

"Напиваясь, мы сильно ругались, и меня, как правило, волокли за волосы в кровать. Поскольку я не сильно скользила, у меня оставались синяки. Слава тоже страдал, но, к сожалению только морально", – сообщает об откровениях Благодарской Teleprogramma.pro.

Терпение Ольги закончилось, когда супруг вернулся домой пьяным в три часа ночи. Мужчина насильно совершил с ней половой акт, после чего вел себя равнодушно.

"Уже после всего, когда я лежала и плакала, не в силах, что называется, сдержаться, а потом, когда закололо внизу живота, побежала пить обезболивающее, он даже не спросил, в чем дело. Включил компьютер и продолжил смотреть сериал", – отметила телеведущая.

Сейчас Благодарские живут отдельно друг от друга. По словам Ольги, это было совместное решение.