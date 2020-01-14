Объявление номинантов на "Оскар" обернулось гендерным и расовым скандалом

Одной из ключевых категорий стала "За лучшую режиссуру". В ней представлены пятеро, причем исключительно мужчины.
Актриса Исса Рэй, объявляя имена, первая обратила на это внимание. "Поздравляю этих мужчин", – недовольно заявила она.
Это высказывание привлекло внимание пользователей социальных сетей. Фолловеры тут же обнаружили, что и в остальных номинациях почти нет женщин. Кроме того, среди представленных практически нет темнокожих, сообщает Пятый канал.
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