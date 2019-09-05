В дом к Тейлор Свифт ворвался преступник

К звезде вломился 26-летний американец Ричард МакЭван. Тейлор Свифт в этот момент не было дома.

Инцидент случился 30 августа. Стоит отметить, что злоумышленник повел себя довольно странно. Перед тем, как зайти в дом, расположенный на берегу Атлантического океана в штате Род-Айленд, мужчина снял обувь, поскольку хотел быть "вежливым".

В здании сработала сигнализация, и на место происшествия прибыли полицейские. Они встретили охранника, который не слышал звуков сирены из-за сильного ветра.

Вскоре стражи порядка обнаружили забравшегося в дом мужчину, сообщает The Associated Press. Преступнику предъявили обвинения во взломе и проникновении в дом без согласия владельца. Позднее он был отпущен под залог в размере пять тысяч долларов.

Информации о том, украл ли что-нибудь взломщик, нет. Остается только догадываться, зачем злоумышленник проник в дом к Тейлор Свифт. Возможно, американец является ее фанатом. Известно, что у дома исполнительницы уже задерживали подозрительных людей, но никому из них до этого не удавалось проникнуть внутрь.

Как писали "Дни.ру", ранее Тейлор Свифт стала самой высокооплачиваемой певицей года по версии Forbes. Тур Reputation обладательницы первого места в рейтинге признали самым кассовым за всю историю США. Тейлор Свифт заработала за год 185 миллионов долларов.