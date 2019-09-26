"Свезло так свезло": с рыжим "Иванушкой" заметили молодую спутницу

Рыжий "Иванушка" часто публикует забавные материалы на своей странице в "Инстаграм". Даже после развода знаменитость выложил юмористический пост, где под полуголым фото в воинском шлеме и глазами на груди пожаловался Малахову, что продюсеры его программы разбудили певца рано утром.
В этот раз звезда российской сцены показала поклонникам ролик-историю, в котором неизвестная девушка вылавливает из водоема лягушку. Видео оформлено в виде мини-сказки. Молодая спутница целует найденное земноводное, которое неожиданным образом превращается в Андрея.
Казалось бы, история призвана повеселить публику, однако авторы телеграм-канала "Только никому" предположили, что между незнакомой девушкой и певцом есть нечто большее, чем просто дружба.
"Завидный холостяк – "рыжий Иванушка" – походу оправился от ухода жены к баскетболисту, раз уже рассказывает сказочки на речной прогулке вот этой неопознанной нами брюнетке. Надолго ли она задержится рядом с Андрюшей?" – ехидно поинтересовались в источнике.
Впрочем, как бы то ни было, поклонники предпочли с юмором отреагировать на публикацию Григорьева-Апполонова. Многие даже пошутили, что сейчас свободные дамы отправятся к ближайшему водоему искать своего принца: "В каком из наших болот, можно такого парня себе на целовать? (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим. ред.)", "Тоже хочу такого лягушонка", " Сейчас как начнут всех жаб целовать во всех уголках страны 🤣".
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