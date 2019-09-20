Исаева раскрыла подробности книги о Началовой

Анна Исаева, которая была пиар-директором певицы Юлии Началовой, анонсировала в своем "Инстаграме" скорый выход книги о знаменитости. Литературное произведение имеет огромное значение для близких исполнительницы, пишет Teleprogramma.pro.
Кроме того, Анна Исаева поздравила Таисию Началову с днем рождения. "Тая. Помните четыре года назад Ваш юбилей? Я хорошо помню все, вплоть до подробностей. Роль Юли в нем, как она старалась. Скоро выйдет в свет книга, которую мы с Вами уже прочитали летом, в тишине. Очень важная для Вас книга. Скоро", – сообщила она.
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