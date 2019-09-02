Онкология? Первые подробности о состоянии Розенбаума

В последнее время Александр Розенбаум ушел в тень. Исполнитель перестал давать интервью и выступать, не выходит в свет. Появилась тревожная информация. Согласно некоторым данным, артист перенес сложную операцию в одном из столичных медучреждений. Якобы после хирургического вмешательства певец находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Telegram-канал "МК: срочные новости" сообщил, что вначале к Александру Розенбауму выезжал невролог для консультаций. Было подозрение, что у артиста инсульт. К счастью, мрачный прогноз не оправдался. Однако выяснилась важная деталь: Александр Розенбаум лежит в отделении НИИ онкологии им. Герцена.
Отметим, что незадолго до смерти легендарный исполнитель Иосиф Кобзон, годами боровшийся с онкологическим заболеванием, на всю страну сообщил, что Александр Розенбаум якобы борется с раком. Мэтр разоткровенничался в рамках ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященном борьбе с онкологией.
Иосиф Кобзон поименно назвал тех, кто будто бы мужественно сражается за жизнь. По словам мэтра, со смертельно опасной болезнью якобы борются помимо певца Александра Розенбаума дизайнер Валентин Юдашкин и продюсер Игорь Крутой. К примеру, про того же кутюрье Иосиф Кобзон говорил, что тот сам виноват в сложившейся ситуации. Он слишком поздно обратился к медикам. "Вот, например, меня спрашивал выдающийся хирург Давыдов: "Вот как Валентин Юдашкин мог пропустить такой распространенный вид метастазов?" А он не наблюдался", – заявил Кобзон.
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