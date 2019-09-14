"Зачем так пугать с утра?" – постельное фото Пугачевой шокировало народ

В кадре звезда сидит на постели в ночной сорочке. Несмотря на то что певица проснулась недавно, она уже успела подвести глаза карандашом и накрасить ресницы. "С добрым утром", – обратилась Алла Пугачева к своим подписчикам.
Многие пользователи признались, что пришли в испуг от увиденного. "Блин! Зачем же так пугать с утра?", "Господи! Что с вами?", "Баба Алла, не пугайте с утра", "Хватит уже нас пугать!", – написали комментаторы.
За Примадонну вступились поклонники. Они отметили, что звезда прекрасно выглядит. "Вы великолепная женщина", "Вы такая красивая, искренняя, нежная, настоящая", "Настроение подняли на все выходные!", – делились мыслями подписчики.
Сама Алла Пугачева весьма равнодушно относится к негативным комментариям. Артистка счастлива в браке с юмористом Максимом Галкиным. Сейчас все внимание супругов сосредоточено на воспитании наследников – дочери Лизы и сына Гарри.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Ищу невесту в Киргизии или Узбекистане.
Присоединение Донбасса к России
Я скорпион. Почему меня не любят и в жены ни берут?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Ольга или Ксения?
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
"Три мушкетера", книга о приключениях предателей Родины.
Происхождение