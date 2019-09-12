Пугачева в нижнем белье вызвала фурор

"Ночь непроглядная и в этом спасение. Словно на цыпочках мое ожидание...💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – написала романтически настроенная Алла Пугачева рядом с опубликованной у себя в Instagram-аккаунте фотографией.
На снимке Примадонна запечатлела себя крупным планом, но так, что видно: на ней нет верхней одежды. По всей видимости, 70-летняя артистка, готовясь ко сну, облачилась в ночную сорочку или комбинацию. Интересно, что макияж с лица она снять еще не успела: на лице хорошо видны тушь, черный карандаш и тени.
Интимное фото певицы произвело фурор. Причем не только среди многочисленных поклонников, но и представителей отечественного шоу-бизнеса. Звездные друзья пришли в восторг. "Золотой голос России" Николай Басков, музыкальный продюсер Яна Рудковская, певицы Ирина Салтыкова и Юлия Проскурякова, Жасмин и Лада Дэнс, юмористка Елена Воробей и многие другие рассыпались в комплиментах Примадонне.
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