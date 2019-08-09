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Галкин в мокрой майке возбудил россиянок

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: www.globallookpress.com
Максим Галкин снял новое видео. Телеведущий посетовал на погоду и быстротечность лета.
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Пока одни унывают из-за погоды, другие относятся к этому с юмором. Максим Галкин выложил новое видео, на котором якобы прощается с летом под актуальную песню Софии Ротару "Вот и лето прошло". Телеведущий со всем ему присущим актерским мастерством исполнил танец под дождем. Многие обратили внимание на внешний облик звезды. Он был в шортах и длинной белой футболке, которая намокла и подчеркнула его накачанный торс.

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Фанаты отметили, что Максим Галкин находится в прекрасной физической форме и обладает незаурядным чувством юмора. "Смешно. Мужчина с чувством юмора– это счастье для окружающих", "Аллочке Барисовне с Максимом точно не скучно! Красавчик-юморист молодчина", "Максим ты прелесть, я только ленту открыла и вот он, у меня сразу лицо расплылось в улыбке. Снимай побольше, хотя и так куда больше да, молодец", "Фигура – огонь", – написали подписчики (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.).

На видео отреагировала и Эвелина Бледанс, отмечает ТВ Центр. "Максим,ты идеальный – юмор, фигура, ответственность, папа, муж, артист. Как повезло Алле Борисовне с тобой". А одна из подписчиц заметила, что танец под песню Софии Ротару мог задеть супругу Максима Галкина. "А Пугачева не обидится, Максим, что вы под Ротару танцуете и тем более поете?" – написала девушка. 

9 августа 2019, 19:07

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