Эмили Ратаковски "опустили" за феминистскую позицию

Накануне Эмили Ратаковски опубликовала в Instagram новый пост. В Сети поднялась буря недовольства.

На черно-белом снимке модель позирует в нижнем белье. И это фото ничем не отличалось бы от остальных, если бы не небритые подмышки звезды.

Скандальный блогер Лена Миро шокирована таким кадром. "Действительно прелесть. Неимоверная красотка с мотней под мышками", – высказалась она.

Миро решила поэтапно разобрать интервью, которое накануне дала модель. "Если я решу побрить свои подмышки или отрастить волосы в них, это мое дело. Для меня волосы на теле – это еще одна возможность для женщин проявить свою способность выбирать. Этот выбор основан на том, как они хотят себя чувствовать, и их ассоциациях с наличием или отсутствием волос на теле", – рассказала Ратаковски.

"Дорогая, но немного тупая Эмили! Суть феминизма в том, что толстые опущенные уродки навязывают мужикам свое безобразное тело", – отметила Лена.

Она согласна с моделью лишь в том, что со своим телом каждый человек имеет право делать все, что хочет. "К сожалению, эти очевидные аксиомы феминисток совсем не устраивают. Они идут дальше, заявляя, что любить и желать их обязаны даже в омерзительном состоянии неухоженности. А если не желаешь их, парень, то ты – женоненавистник и моральный урод", – подытожила Миро.