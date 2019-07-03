"Лучше бы вообще не пели": разъяренный Разин заткнул Кудрявцеву и Чехову
Андрей Разин опубликовал архивный ролик на своей странице в Instagram. На видеозаписи трио будущих звезд исполняет в караоке хит "Ласкового мая" – песню "Белые розы". Поют Лера Кудрявцева, Анфиса Чехова и Юлия Началова.
В подписи к посту Андрей Разин признался, что из этой троицы теплые чувства испытывал только к Началовой. "Из всей этой компании обожаю только Юлечку Началову. Остальные столько горя принесли группе "Ласковый май", что лучше бы вообще не пели и оставили нас в покое", – написал продюсер.
Примечательно, что Кудрявцеву Андрей Разин упоминает в своих постах недобрым словом не впервые. Недавно продюсер рассказал, что Лера в молодости плотно общалась с группой "Ласковый май", у нее был роман с одним из музыкантов. Кроме того, Разин обвинил телеведущую в занятии проституцией – но позже удалил свой пост.
Об Анфисе Чеховой Андрей Разин до сих пор ничего не рассказывал, да и теперь подробностей ее отношений с "Ласковым маем" не привел. Предположительно, у телеведущей – как и у Кудрявцевой – был опыт "плотного общения" с кем-либо из музыкантов группы.
Продюсер намерен подать иск в суд
Шоумен советует певице извлечь пользу из скандала
Бывшую жену Джигарханяна просто не узнать
Шоумен дважды пытался повторить трюк
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Барановская
Где в России не хотят работать?????
Замуж не хочу!
Маленький член
Глобальное потепление ещё только на 1 °C уже через 9 лет грозит нам...
Вопросы В.В.Путину, которую не попали в эфир
ЖЕНА ПРИМЬЕРА МИНИСТРА АОЭ СБЕЖАЛА С ДЕНЬГАМИ В ГЕРМАНИЮ,С ДЕТЬМИ
Самые не красивые жители стран ,это россияне,индийцы и филипинцы
Переспать за машину?
Не хочу ходить за больным мужем.
Скандал со свекровью
Надоело быть любовницей
Как попросить справку перед сексом?
Сказал, что отвратительно готовлю
Кончает за 4 минуты
Соврала про возраст
АНГЛИЧАНЕ НАМ СКАЗАЛИ,ЧТО МЫ НИЩИБРОДЫ
В следующий раз платишь ты
КТО БОГАТОГО мужа хотел?
блеск <цензура> Алены водонаевой нищета на грани фола жесть деспатизма зависти налог на эпотаж завистливых пройдох мать не удачница варварство зависти гибель гордости умри падшая дрянь
Не связывайтесь с водолеями
Серябкина спит с Фадеевым
Щель между зубов
Кого выбрать?
Можно ли загорать беременной?
Друг думает о смене пола
Сидел в тюрьме
Темникова спала с Серябкиной
Самолёт не доверяю,только поезд.