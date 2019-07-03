"Лучше бы вообще не пели": разъяренный Разин заткнул Кудрявцеву и Чехову

Андрей Разин вспомнил о роли Леры Кудрявцевой и Анфисы Чеховой в судьбе "Ласкового мая". Продюсер признался: он очень хотел бы, чтобы пути музыкантов и этих женщин никогда не пересекались.

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