Бывшая супруга Владимира Вдовиченкова вывернула наизнанку семейную жизнь

По ее словам, муж постоянно командовал ей. Причем это началось еще буквально со второй встречи.
Впервые она увидела будущего возлюбленного на одной из премьер картины "Кармен", где Филиппова была в главной роли. "Тогда он был суперпопулярный актер. Только вышел сериал "Бригада", – вспоминает звезда театра и кино.
Их следующая встреча состоялась месяц спустя, они случайно оказались в одной компании. Она рассказала, что уже через 15 минут общения, Вдовиченков начал командовать – сказал Ольге, чтобы она выключила телефон. "Мы разъехались по домам, хотя он приглашал меня к себе", – отметила артистка.
Вскоре молодые люди снова увиделись. Во словам актрисы, ситуация не изменилась: Владимир продолжал общаться в приказном тоне. "Я почему-то подчинялась", – недоумевает Филиппова.
"Володя был очень взрывной, а я спокойная. Мы совершенно разные по характерам. Может быть, поэтому и сошлись", – предположила актриса.
Ольга открыто заявило, что конфликты начались сразу после того, как они съехались. Она часто обижалась из-за его вспышек гнева и дважды уезжала с вещами к маме. Но ее супруг всегда делал первый шаг к примирению. "Однажды я сказала ему, что если уйду в третий раз, то больше уже не вернусь. После этого конфликты на какое-то время у нас в семье прекратились", – поделилась Ольга.
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