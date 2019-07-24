Metallica получила ответ от гитариста группы "Кино" после шокирующего выступления

Скандальное выступление группы Metallica до сих пор на слуху. На него отреагировал экс-гитарист "Кино" Юрий Каспарян.

В Доме музыки 23 июля состоялся концерт проекта "Симфоническое кино". Автором был Юрий Каспарян.

Бывший участник одной из культовых советских рок-групп 80-х исполнил песню Enter Sandman. Это стало ответом на выходку коллектива Metallica.

Каспарян предположил, что американские металлисты выбрали "Группу крови", потому что им представили ее как самую популярную композицию в стране. Он добавил, что музыкантам удалось исполнить ее достаточно похоже.

А вот бас-гитарист "Кино" Игорь Тихомиров не оценил поступок группы Metallica. Он отметил, что выступление было смешным, и назвал его "весьма корявым авторским прочтением".

"Потратили много времени на заучивание русского текста, но не смогли снять примитивные гитарные аккорды", – сказал Тихомиров.

Напомним, что Metallica выступила на столичном стадионе "Лужники" 21 июля. В какой-то момент артисты отступили от сет-листа и спели на русском языке композицию Виктора Цоя "Группа крови".