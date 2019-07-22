Metallica спела "Группу крови" на русском языке

В минувшее воскресенье, 21 июля, коллектив выступил на столичном стадионе "Лужники". Во время концерта участники группы внезапно отступили от традиционного сет-листа и спели композицию Виктора Цоя "Группа крови" на русском языке.
Как передает RT, легендарную песню исполнили гитарист Кирк Хэммет и басист Роберт Трухильо. Поклонники поддержали артистов бурными аплодисментами.
Концерт в Москве прошел в рамках мирового тура в поддержку альбома Hardwired… To Self-Destruct. Релиз LP состоялся в ноябре 2016 года. Выступление Metallica посетили почти 60 тысяч человек, подчеркивает Пятый канал.
Отмечается, что коллектив часто поет композиции на языке той страны, в которой проходит их концерт. В Швеции они исполнили Dancing Queen группы Abba, сообщает телеканал "360".
Популярные темы форума
Сын мой все равно женился на старухе
Как назвать дочь? Вика или Лиза?
Бога нет , а Гундяев есть
Муж стал импотентом
Любовь война
Я хороший будущий муж
Великая сила Любовь!
Как перестать жрать
Почему завистники-извращенцы ищут слабость?
Главное деньги, все можно купить
Ненавижу подругу
КОРОЛЬ МАЛАЗИИ РАЗВЁЛСЯ С РУССКОЙ КРАСАВИЦЕЙ МОСКВЫ
Леди Гага увела у Ирины Шейк Бредли Купера
Обманываю его
Как найти правильного спутника жизни?
У бога есть враги?
Найти мужа на сайте знакомств
Послеродовая депрессия
Как отговорить дочь от замужества?
Толстые ноги
Висит кожа после похудения
Внешность ухудшается после родов
Моя подружка стала любовницей шефа.
девственник в 27
Повышенное давление
Сводная сестра
Ирина Шейк! Россия с тобой!
Хочу завести лысого кота
Он меня не хочет
Голая Наташа Королева