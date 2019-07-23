"Наркоманы": Канделаки оценила перепев группой Metallica песни Цоя

Американские музыканты всего-навсего порадовали снобов российского рока, уверена Тина Канделаки. Это уже стало традицией – до того, как Metallica спела песню Виктора Цоя, зарубежные рок-группы Rammstein и Udo пели песни российской команды "Ария", напомнила телеведущая.
Metallica сыграла "Группу крови" Цоя во время своего концерта на московском стадионе Лужники накануне. По мнению Тины Канделаки, россияне излишне восторгаются, когда известные американские деятели культуры выражают уважение российским коллегам.
"Если уж совсем сурово, одни талантливые наркоманы перепели другого талантливого наркомана... Что за пресмыкательство? Зачем трястись, как 14-летняя школьница, когда кто-то из зарубежных сказал "хрен" по-русски?", – спрашивает Тина Канделаки в своем telegram-канале.
В то же время, большинству зрителей, в отличие от Тины Канделаки, перепев песни Цоя понравился. Это было "классно и трогательно", считает вице-премьер Аркадий Дворкович. Положительно отозвались о концерте – и, в частности, об исполнении американцами песни Цоя – также журналист Юрий Дудь и шоумен Сергей Нетиевский, передает Ura.ru.
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