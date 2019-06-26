Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 26 июня 2019 года
Популярный исполнитель Сергей Лазарев выступил с заявлением. Артист буквально раздавлен печальным известием.
Накануне, 25 июня, стало известно о смерти Народной артистки Аллы Покровской, матери прославленного актера Михаила Ефремова. Соболезнования выразили многие деятели искусства, в том числе и музыкант Сергей Лазарев. В Instagram певец опубликовал несколько фотографий с дивой.
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