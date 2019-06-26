Резко постаревшая Савельева ужаснула измученным видом
Саша Савельева, несмотря на уставший вид, трудности успешно преодолевает. Накануне артистка стала обладательницей титула "Мама года".
Певица призналась, что удивилась награде, ведь она родила всего три месяца назад. Тем не менее премию Саша приняла с благодарностью, пообещав быть примерной мамой для своего сына Леона.
Ежегодная церемония вручения премии "Мама года" прошла в Москве 25 июня. На награды претендовали, в частности, Мария Мельникова, Анжелика Агурбаш, Виктория Дайнеко, Ирина Дубцова.
Катя Лель победила в номинации "Самая энергичная мама", Юлия Ковальчук стала "Самой музыкальной", Согдиана – "Самой обаятельной". Ну а Саша Савельева обошла всех, получив главный приз.
Саша Савельева в конце марта родила сына от Кирилла Сафонова. Недавно певица заявила, что решила покинуть группу "Фабрика" и посвятить себя семье. Ее супруг взял декретный отпуск – он намерен активно помогать Саше и разделить с ней родительские обязанности, пишет Teleprogramma.pro.
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