Рудковская в панике из-за объявившейся дома нечисти

Продюсер поделилась на своей странице в Instagram страшной информацией. Яна Рудковская считает, что в ее особняке завелась нечистая сила.

Знаменитость рассказала о сверхъестественных явлениях, которые никак не может объяснить и не знает, что делать. По словам Яны Рудковской, центр загадочных событий находится в комнате маленького сына Саши. Так, ночью начала резко открываться дверь в помещение, а в его гардеробной слышится громкий смех.

Кроме того, няня ребенка и другие помощницы по дому жалуются, что ощущают чье-то незримое присутствие. Они слышат странный шум и шаги. Чувствует неладное и их собака Фифа. Питомец Яны Рудковской недавно в ужасе прибежал к хозяевам и пыталась позвать их к Сашиной постели, хотя раньше так себя не вел.

"Часы постоянно показывают неправильное время! То останавливаются, то снова идут, хотя батарейки меняем постоянно. Саша уже три месяца боится подниматься один на третий этаж", – призналась Яна Рудковская в Instagram. Продюсер в панике, она не знает, как бороться с происходящим.

Яна Рудковская уже вызвала православного батюшку для изгнания нечистой силы. Она не исключает, что дело в старинных зеркалах, которые украшают интерьер семейного особняка. "Как-то не хочется обижать этого кого-то, но и жить с этим тоже не хочется дальше", – резюмировала Яна Рудковская.