Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 25 июня 2019 года
История с отравлением Бари Алибасова и его сенсационное появление в эфире популярной передачи заставили общественность задуматься о реалистичности событий. Ситуацию проанализировали врачи-специалисты, высказался и коллега продюсера Иосиф Пригожин.
"Шоу-бизнес – вообще сплошное шоу за стеклом, и для достижения цели все средства хороши", – глубокомысленно отметил продюсер. "Бари Каримович повел народ за собой – это сплошной хайп, люди на него очень падкие. Сегодня всем подавай скандалы и негатив. Чем грязнее – тем больше эффекта, грязь прилипает", – проанализировал Пригожин.
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