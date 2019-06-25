Ефремов раскрыл причину смерти матери
Михаил Ефремов рассказал, что мать не вставала с постели уже полгода. Актер подтвердил, что в последнее время она находилась в реанимации. По словам Ефремова, у Покровской врачи диагностировали много заболеваний.
"Сепсис. Переливание крови нужно было, но у нее была больная печень, поэтому делать этого нельзя. Ну это как старость: болезнь за болезнь хватается, и непонятно, что лечить", – заявил Михаил Ефремов РЕН ТВ. Он отметил, что состояние актрисы ухудшилось в последние две недели.
Вдова известного актера и режиссера Олега Ефремова Алла Покровская скончалась 25 июня в Москве на 82-м году жизни. Артистка работала в театре "Современник" и МХТ имени Чехова. Покровская была профессором Школы-студии МХАТ, преподавала на актерском факультете.
Среди трех десятков картин, в которых снялась Алла Покровская, более всего запомнились зрителям ленты "Такая короткая долгая жизнь", "Июльский дождь", "Дневной поезд", "12 стульев", "Высоцкий. Спасибо, что живой".
Прощание с матерью Михаила Ефремова состоится 27 июня. Похоронят Аллу Покровскую на Троекуровском кладбище.
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