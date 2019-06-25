Бузова воссоединилась с бывшим любовником

Поющая ведущая и Тимофей Майоров, с которым она рассталась более десяти лет назад, встретились на свадьбе друзей в Вероне. После торжества Ольга Бузова и ее экс-избранник устроили свидание.

Парочка развлекалась в бассейне и гуляла по городу. Снимками Ольга Бузова поделилась в Instagram. "А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в отношениях?" – кокетливо спросила телеведущая у подписчиков.

Николай Басков посоветовал ей действовать. "Мы с Тимой долго думали, лететь или нет, ведь графики очень плотные, но в итоге решились и безумно рады. Даже уезжать не хотелось", – приводит слова Бузовой StarHit.

После свадьбы друзей Майоров организовал для певицы свидание в отеле неподалеку. Представители гостиницы признались, что сразу узнали Ольгу. Они отметили, что номеров у них немного, поэтому место идеально подходит для желающих уединения.

Тимофей и Ольга посетили спа, а затем поужинали при свечах на балконе с потрясающим видом на пруд. Кавалер заказал для Бузовой букет из 300 алых роз. Парочка пила сухое вино и ела рыбу с овощами.

"Трапезу закончили чуть за полночь. Кстати, вели себя далеко не как друзья, а как самая настоящая пара. Они и правда подходят друг другу", - отметили представители гостиницы. "Мой самый идеальный бывший", – описала Ольга Бузова экс-любовника в своем микроблоге.

Примечательно, что Ольга Бузова часто появляется в обществе Тимофея Майорова. В мае певица была с ним на одном из мероприятий в родном Санкт-Петербурге.