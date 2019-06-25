Бузова воссоединилась с бывшим любовником
Парочка развлекалась в бассейне и гуляла по городу. Снимками Ольга Бузова поделилась в Instagram. "А вы верите в воссоединение тех, кто уже когда-то поставил точку в отношениях?" – кокетливо спросила телеведущая у подписчиков.
Николай Басков посоветовал ей действовать. "Мы с Тимой долго думали, лететь или нет, ведь графики очень плотные, но в итоге решились и безумно рады. Даже уезжать не хотелось", – приводит слова Бузовой StarHit.
После свадьбы друзей Майоров организовал для певицы свидание в отеле неподалеку. Представители гостиницы признались, что сразу узнали Ольгу. Они отметили, что номеров у них немного, поэтому место идеально подходит для желающих уединения.
Тимофей и Ольга посетили спа, а затем поужинали при свечах на балконе с потрясающим видом на пруд. Кавалер заказал для Бузовой букет из 300 алых роз. Парочка пила сухое вино и ела рыбу с овощами.
"Трапезу закончили чуть за полночь. Кстати, вели себя далеко не как друзья, а как самая настоящая пара. Они и правда подходят друг другу", - отметили представители гостиницы. "Мой самый идеальный бывший", – описала Ольга Бузова экс-любовника в своем микроблоге.
Примечательно, что Ольга Бузова часто появляется в обществе Тимофея Майорова. В мае певица была с ним на одном из мероприятий в родном Санкт-Петербурге.
Помощница сделала громкое заявление
Они связаны с популярной телеигрой
Всплыли сенсационные данные о наследнице футболиста
Дана Борисова готова помочь певице
Популярные темы форума
Где вы, обычные, нормальные женщины?
Анальный секс
Прямая трансляция с Путиным
Мой батяня отымел мою жену...
Почему мужчины такие наглые?
Но это не призидент в Грузии
Свекровь не хочет общаться с внуками
неужели украина думала,что Германия её поддержит в интригах?
Мачеха подкатывает к моему парню.
бабы выглядят как ведьмы ,вы не заметели???
Вам нравится женщины за рулём?
Беременна от пьющего
Сливы такие кислые,абрикосы как трава,клубника кислая,помидоры плассмасовые,люди вам нравится это отрава?Как вы её едите???
Двойное проникновение
вот вам и ссср ,вон какие звери ,не могут нормально свою сраную республику в порядок привести.
Влюбилась в парня подруги
Подарил машину, а оформил на себя
Как вы спасаетесь от жары?
Ходит в одних носках две недели
муж не разрешает худеть
Почему хохлушкам нельзя верить...
Алибасов всех обманул?
Марина Хлебникова похудела и постарела
Восхищаюсь Д. Трампом!..
Как вернуть страсть?
мне нравится русские мужчины!
Она верит в гороскоп
Изнасилована таксистом.
Как забыть измену?
хочу попробовать с МЖМ