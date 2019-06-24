Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 24 июня 2019 года
Дмитрий Шепелев на протяжении нескольких лет находится в плохих отношениях с родными своей экс-возлюбленной Жанны Фриске. То и дело разгораются скандалы вокруг близких покойной певицы.
Вэтом году вышло несколько передач, посвященных Жанне. Главным героем ток-шоу стал ее отец. Владимир Фриске заявил, что Дмитрий Шепелев запрещает ему видится с внуком, которому уже исполнилось шесть лет. Более того, обвинил того в похищении 20 миллионов со счетов своей дочери.
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