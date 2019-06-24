Порошина показала себя без одежды

Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо, мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.

Мария Порошина практически не изменилась, решили поклонники. Восторженные комментарии появились под фотографиями, сделанными более 20 лет назад. Под одним снимком актриса интересуется, как подписчики ее микроблога провели выходные, – при этом сама артистка запечатлена на пляже, из одежды на ней – только купальник и белые кроссовки.

Другое фото – черно-белый портрет. Один из восхищенных поклонников в комментарии под снимком назвал Марию "женщиной с большой буквы". Сама же актриса подписала пост просто: "Юные годы".

45-летняя Мария Порошина в начале года родила сына, которого назвали Андреем. Это пятый ребенок актрисы, у нее четверо дочерей. Первую она родила от популярного актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет.

Трех дочерей Мария Порошина родила от актера Ильи Древнова. Их брак продержался около десяти лет, но в итоге распался – артистка утверждала, что супруг совсем не занимался семьей и домом. О том, кто отец долгожданного сына, Порошина не распространяется, напоминает Teleprogramma.pro.