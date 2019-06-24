Порошина показала себя без одежды
Мария Порошина практически не изменилась, решили поклонники. Восторженные комментарии появились под фотографиями, сделанными более 20 лет назад. Под одним снимком актриса интересуется, как подписчики ее микроблога провели выходные, – при этом сама артистка запечатлена на пляже, из одежды на ней – только купальник и белые кроссовки.
Другое фото – черно-белый портрет. Один из восхищенных поклонников в комментарии под снимком назвал Марию "женщиной с большой буквы". Сама же актриса подписала пост просто: "Юные годы".
45-летняя Мария Порошина в начале года родила сына, которого назвали Андреем. Это пятый ребенок актрисы, у нее четверо дочерей. Первую она родила от популярного актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет.
Трех дочерей Мария Порошина родила от актера Ильи Древнова. Их брак продержался около десяти лет, но в итоге распался – артистка утверждала, что супруг совсем не занимался семьей и домом. О том, кто отец долгожданного сына, Порошина не распространяется, напоминает Teleprogramma.pro.
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