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Порошина показала себя без одежды

Мария Порошина. Фото: www.globallookpress.com
Мария Порошина опубликовала редкие снимки. Актрису, видимо, мучает ностальгия – в Instagram появляются весьма откровенные фото стройной 20-летней девушки.
прочитано 559 раз

Мария Порошина практически не изменилась, решили поклонники. Восторженные комментарии появились под фотографиями, сделанными более 20 лет назад. Под одним снимком актриса интересуется, как подписчики ее микроблога провели выходные, – при этом сама артистка запечатлена на пляже, из одежды на ней – только купальник и белые кроссовки.

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 Мария Михайловна Порошина

Мария Михайловна Порошина актриса

Другое фото – черно-белый портрет. Один из восхищенных поклонников в комментарии под снимком назвал Марию "женщиной с большой буквы". Сама же актриса подписала пост просто: "Юные годы".

45-летняя Мария Порошина в начале года родила сына, которого назвали Андреем. Это пятый ребенок актрисы, у нее четверо дочерей. Первую она родила от популярного актера Гоши Куценко, с которым прожила пять лет.

Трех дочерей Мария Порошина родила от актера Ильи Древнова. Их брак продержался около десяти лет, но в итоге распался – артистка утверждала, что супруг совсем не занимался семьей и домом. О том, кто отец долгожданного сына, Порошина не распространяется, напоминает Teleprogramma.pro.

Автор: Андрей Евлампиев24 июня 2019, 18:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Мария Порошина после родов показала фигуру

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность всем тем, кто показал мне этот сайт O︂N︂T︂W︂IG︂GS︂Y︂.︂CO︂M︂/8G1PV8 Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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